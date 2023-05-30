Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», Стефан Дюжаррик, являющийся представителем Генерального секретаря ООН, сделал заявление о том, что Организация объединенных наций осуждает любую атаку на гражданские объекты. Но при этом он добавил, что атаки беспилотников на столицу России невозможно сравнить с ежедневными обстрелами Киева.

Дословно из его заявления:

Никаким образом невозможно сравнить нападение беспилотников на столицу России с теми постоянными обстрелами, которые осуществляются по территории Украины.

Напомним, ранее мы уже писали об утренней атаке беспилотников на Москву.