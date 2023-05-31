Корреспондент турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират сообщила, что на инаугурацию президента приедет большое количество иностранных лидеров, однако Путин и глава Украины Владимир Зеленский посетят страну после вступления Реджепа Эрдогана в должность.

По словам журналистки, во время визитов президентов Украины и РФ должны обсудить «зерновой коридор» и ход войны, информирует «НБН».

Позже информационное агентство страны-агрессора, ссылаясь на данные якобы полученные в администрации главы Турции, сообщило, что поездка кремлевского диктатора в ближайшее время якобы не готовится. При необходимости возможны телефонные переговоры Путина и Эрдогана.

Напомним, что в марте турецкий лидер провел телефонный разговор с главой России. Тогда президенты обсудили отношения между странами, «зерновое соглашение» и войну в Украине.