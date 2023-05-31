Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, в Словакии Макрон отметил, что нельзя арестовывать Путина. Среди причин он озвучил будущие переговоры.

Согласно словам президента Франции, если спустя несколько месяцев будет «окно» для переговоров с Российской Федерацией, то в выборе между судом или же переговорами, в приоритете будет, конечно же, диалог.

Дословно из заявления Макрона:

Поставьте себя в положение, когда вы говорите: Я хотел бы, чтобы вы попали в тюрьму, но вы единственный, с кем я могу вести переговорный процесс.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Франция отправит очередную партию военной помощи для ВСУ.