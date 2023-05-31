Глава внешнеполитического ведомства Британии после ударов БПЛА по Москве заявил, что Украина имеет право применять силу за пределами своих границ в рамках самообороны, чтобы подорвать способность государства-террориста атаковать ее, информирует «НБН».

Медведев отреагировал на слова Клеверли в своем Twitter-аккаунте. Высказывание британского дипломата вызвали истерику у соратника Путина. Замглавы Совбеза РФ заявил, что Соединенное Королевство, выступая союзником Украины и поставляя ей вооружение, «де-факто ведет необъявленную войну» против страны-агрессора.

Экс-президент России считает, что это является основанием для того, чтобы государство-террорист рассматривало любое британское должностное лицо как «законную военную цель».

Ранее Медведев заявил, что война в Украине затянется «на десятилетия» и рассказал, как ответят россияне на поставки ядерного оружия Киеву.