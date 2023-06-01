Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях российских средств массовой информации, в том числе в ТГ-канале BAZA.

Дословно из обнародованного заявления:

На границе России и Украины идут боевые действия. Согласно предварительным данным диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» при помощи танков. Их пытаются сдерживать пограничники, а также бойцы Министерства обороны России.

Помимо прочего паблики РФ пишут о том, что у Масловой Пристани была перекрыта дорога в сторону Шебекино.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что местные власти объявили о плане эвакуации местного населения Белгородской области.