Как информирует «НБН», вопросы о том, могут ли россияне получить статус беженцев войны в Германии, начали появляться в разных пабликах социальных сетей.

Так, в группе «Работа в Германии» пользователь, по всей вероятности житель Шебекино, написал:

Подскажите, пожалуйста, могут ли граждане РФ получить статус беженца от войны в Германии? Если что, мы с Белгородской области, Шебекино. А для умников скажем, что тут жить уже невозможно.

Напомним, ранее мы публиковали кадры атаки дрона РДК и Легиона «Свобода России» на один из КПП в Белгородской области, в результате чего погиб один из сотрудников ФСБ.