В эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр заявил, что якобы путем «мирного» диалога с Москвой Украина может достичь большего результата, чем боевыми действиями.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telex.

По словам Орбана, подготовка к масштабной военной операции – дело украинцев, однако при их нападении на оккупантов якобы будет втрое больше потерь, чем при обороне.

Глава правительства Венгрии отметил, что для Украины, население которой составляет незначительную часть населения РФ, контратаки – это кровопролитие.

Политик добавил, что нужно до начала украинского контрнаступления сделать все, чтобы убедить Киев и Москву прекратить ведение огня и сесть за стол переговоров.

Отметим, что в прошлом месяце Орбан заявлял, что не видит шанса на победу Украины в войне с россиянами.