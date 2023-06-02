Как информирует «НБН», такое заявление Пригожина обнародовала его пресс-служба.

Так, согласно заявлению главаря ЧВК «Вагнер», незадолго до выхода их города боевики заметили, что на путях их отхода наблюдается значительная активность, что вызвало подозрения. В итоге «вагнеровцы» вызвали сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии было обнаружено порядка десятка мест, где были установлены различного рода взрывные устройства. Это были, в частности, как сотни противотанковых мин, так и тонны пластида.

Пригожин утверждает, что все эти заряды были установлены представителями Министерства обороны России. Отвечая на вопрос относительно того, с какой целью они делают все это, представители Минобороны РФ тыкали пальцем вверх. А поскольку эта территория является тыловой зоной, то закладывать все эти заряды там для сдерживания сил противника смысла не было.

Напоследок Пригожин добавил, что в результате таких действий Минобороны России сами «вагнеровцы» не пострадали, а уже 99 процентов их подразделений покинули территорию Бахмута.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление, что ВСУ не дают возможности «вагнеровцам» покинуть территорию Бахмута.