В эфире пропагандистского шоу «60 минут» его ведущая Ольга Скабеева попыталась разобраться в причинах инцидентов в Белгородской области, информирует «НБН».

Псевдожурналистка пришла к выводу, что приграничный регион Российской Федерации недостаточно хорошо охраняется, поскольку не хватает концентрации вооруженных сил. Пропагандистка заявила, что в Белгородской области «никого нет», поэтому туда нужно перебросить оккупантов из Украины.

Гость эфира возразил Скабеевой, заявив, что возле границы стоят войска «для прикрытия». При этом собеседник ведущей согласился с ней, что стоит отправить захватчиков из Украины в Белгородскую область.

Ранее признался, что ему «как-то тревожно» топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Рупор путинского режима призвал РФ применить климатическое оружие.