Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, согласно словам Петриуса, Силы обороны Украины во время контрнаступления «достигнут общевойскового эффекта».

Американец считает, что контрнаступательные действия украинских вооруженных сил будет весьма мощным. По предположению американского военного, ВСУ смогут достичь во время него общевойскового эффекта. Другими словами, Украина проведет необходимые военные операции весьма успешно.

В это же время Петреус добавил, что украинские силы обороны будут вести комплексную, слаженную работу на фронте, выполняя различные задания. В том числе, успешно будут проведены прорывы. А для защиты живой силы весьма успешно будет работать ПВО. Также ВСУ будут использовать средства РЭБ, налаживать логистику. Помимо всего этого украинские защитники будут работать при поддержке артиллерии и минометов.

Напоследок генерал добавил, что защитники Украинского государства «намерены освободить свою страну».

Напомним, ранее еще один представитель США Джон Кирби рассказал, почему его страна против прекращения огня между Украиной и РФ.