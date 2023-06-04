Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на соцсети.

В социальных сетях представители Польского добровольческого корпуса написали о том, что все время им задают один и тот же вопрос: «брали ли они участие в рейде на территорию Белгородской области». На что представители корпуса ответили ясно: — «да».

«Нам все задают один вопрос, участвовали ли мы в операции на территории Белгородской области… Ответ однозначен. Конечно! Нас связывают не только узы братства по оружию, но и личная дружба. Первая штурмовая группа Корпуса вступила в действие. Все они вернулись целыми и невредимыми. Поставленная задача была успешно выполнена. Можно сказать, что мы первыми вместе с одной из боевых групп РДК дошли до пункта назначения» — рассказали бойцы ПДК.

Таким образом представители Польского добровольческого корпуса впервые официально подтвердили свое участие в рейде на территорию Белгородской области (в том числе КПП Грайворон) 22 мая текущего года.

Следует напомнить, мы также писали о том, что бойцы РДК и ЛСР обратились к губернатору Белгородщины.