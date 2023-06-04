Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook посол Украины в Германии Макеев Алексей рассказал о последствиях чрезвычайного происшествия.

Он пишет, что сегодня ему стало известно о печальных новостях, где говорится, что в одном из домов в федеральной земле Тюрингия, начался пожар. Там проживали беженцы из Украинского государства.

Согласно словам дипломата, в результате произошедшего инцидента, предварительно, есть пострадавшие. Но детали ЧП пока что разглашать нельзя в интересах следствия.

Напоследок Макеев добавил, что сообщит более подробную информацию сразу после того, как она станет ему доступной.

Ранее мы уже писали о том, что жители Белгородской области просят статус беженцев от войны в Германии.