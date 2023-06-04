Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», такое заявление озвучил первый заместитель главы Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ Константин Затулин.

Следовательно, в российском парламенте представитель от провластной политической силы «Единая Россия» Затулин констатировал факт того, что широкомасштабная военная агрессия Кремля против Украины получила полный стратегический провал.

По словам Затулина, весь план «СВО» заключался в том, что после российской «силовой акции» Украинское государство должно было очень быстро развалиться. В итоге без больших человеческих жертв должно было удастся то, чего так и не удалось достичь за восемь лет. Затулин добавил, что такой план РФ сорвался.

Российский политик подчеркнул, что изначальный план Путина был нереальным в своей основе. Следовательно, в настоящее время РФ должна переходить к другому плану.

В своем заявлении Затулин также перечислил официально объявленные Путиным цели «СВО» в ее начале. Речь шла о «денацификации, демилитаризации, а также нейтралитете Украины и защите жителей ОРДЛО». Он возмутился, что ни один из перечисленных пунктов за время полномасштабной войны РФ против Украины выполнен не был.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночью на территории оккупированного Джанкоя прозвучали взрывы.