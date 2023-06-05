Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российский телеграм-канал

Источники пишут о том, что в Сибири, а если быть точнее, то в Алтайском крае случился пожар на одной из электроподстанций. По словам телеграм-каналов там якобы взорвался трансформатор, но официальные данные по этому поводу отсутствуют. Также они сообщают, что специальные службы изо всех сил пытаются потушить пожар в Алтайском крае, но неизвестно удается ли им это или нет. Помимо этого там сообщили, что по всему Залесовскому округу отключено энергоснабжение из-за пожара.

«Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв» — пишут российские телеграм-каналы.

Также неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в ходе этого происшествия.

Отметим, ранее мы писали о рейде РДК и ЛСР в Белгородскую область.