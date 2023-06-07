Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, о переговорах Байдена и Столтенберга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что основной темой для переговоров Байдена и Столтенберга будет саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе уже 11 и 12 июля.

Американский лидер и генсек НАТО, по словам пресс-секретаря Белого дома, рассмотрят подготовку к саммиту, в том числе работу по предстоящему укреплению союзнического сдерживания и обороны. Также будет обсуждаться выполнение обязательств по инвестициям в оборонный сектор, которые были приняты во время саммита в Уэльсе в 2014-м, и углублению партнерства Организации Североатлантического договора.

Касательно Украины, по словам Карин Жан-Пьер, стороны обсудят ее поддержку для борьбы с российской агрессией.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден прокомментировал подрыв дамбы на Каховской ГЭС.