Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, заявление об этом озвучил Андерс Фог Расмуссен, ранее возглавляющий НАТО. Он считает, что на такой шаг некоторые из государств-участников Альянса могут пойти по результатам переговоров о будущих гарантиях безопасности для Украинского государства.

Так, согласно мнению Расмуссена, если Альянс не сможет согласовать шаги по членству Украины в НАТО или гарантиям безопасности во время саммита, который состоится в Вильнюсе, то есть четкая возможность того, что определенные страны могут принять индивидуальные меры.

Он добавил, что Польша активно занимается оказанием помощи Украинскому государству. Не исключено, что Варшава еще больше будет вовлечена в данном контексте на национальном уровне. За Польшей последуют государства Балтии. Вероятно, даже с возможностью ввода войск на местах.

Напомним, ранее мы писали об ответе Подоляка Пескову на его заявление о членстве Украины в НАТО.