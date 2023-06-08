Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», по словам помощницы генсека НАТО по публичной политике Байбы Браже, Украинское государство является важнейшим партнером для Североатлантического Альянса. Она высказала убеждение, что наша страна однозначно станет членом НАТО.

При этом она добавила, что сейчас НАТО плотно сотрудничает с Украиной в вопросах взаимосовместимости ВСУ и Организации Североатлантического договора, чтобы они отвечали НАТОвским стандартам, а в это время нашей стране помощь оказывают члены-участники Альянса.

Также она отметила, что решение относительно того, что Украинское государство будет членом Североатлантического Альянса в будущем времени есть уже. Согласно ее словам, оно было принято еще в 2008 году в Бухаресте. Тогда лидеры дали свое согласие на то, что Украина имеет данную перспективу.

Согласно ее словам, главной частью сотрудничества между Украиной и НАТО сейчас является то, что Киев должен победить, а Украинское государство быть независимой демократической страной. И тогда Украина сможет стать членом НАТО. Но это будет после войны.

Напомним, ранее мы уже писали о вероятности введения войск НАТО в Украину.