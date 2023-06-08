Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украинского государства.

Так, военнослужащие заявляют, что в подразделениях 7-мой десантно-штурмовой дивизии и двадцать второго армейского корпуса российской армии в результате последствий подрыва Каховской ГЭС есть травмированные, пропавшие без вести и погибшие.

В вышеуказанных подразделениях лишились несколько полевых складов с боеприпасами, а также провизией. Кроме того, там остались автомобильная и бронетанковая техника и прочее военное имущество.

Помимо того известно, что шестого июня из временно захваченной войсками РФ Каховки произошла массовая эвакуация местного населения на собственных транспортных средствах. Россияне бежали вместе с местными жителями, прикрываясь гражданскими.

Напомним, ранее в США озвучили виновных за трагедию на Каховской ГЭС.