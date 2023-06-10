Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

Так, с источника становится известно, что глава китайского государства Си Цзиньпина, во время проведения телефонных переговоров с представителем Южноафриканской республики Сирилом Рамафосой заявил о том, что он поддерживает мирную инициативу стран Африки.

Си Цзиньпин заявил, что тот факт, что африканские лидеры сформировали делегацию для того, чтобы навещать Россию и Украину, а также заниматься урегулированием конфликта является очень положительным. Также он отметил, что он надеется, что эти страны смогут «переубедить» Украину и Россию для достижения мира.

К слову, стоит отметить, что ряд страны, такие как Китай, Бразилия, ЮАР и прочие неоднократно уже предлагали создание мирных «переговоров» и «инициатив» для якобы урегулирования конфликта. Как правило, большинство таких инициатив было в пользу РФ.

Отметим, ранее мы писали о возможных переговорах Зеленского и Си Цзиньпина.