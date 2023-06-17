Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина«

Энтони Блинкен заявил о том, что одной из самых главных целей визита в Китай является открытый диалог между Пекином и Вашингтоном. По мнению Госсекретаря США — это играет очень важную роль, так как благодаря открытому диалогу стороны смогут решать разногласия и избегать просчетов.

«Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт» — заявил Государственный секретарь США.

Помимо этого стоит отметить, что Энтони Блинкен также заявил о том, что его две главные цели в ходе визита в Китай это: продвижение американских интересов, в том числе и разговор об опасениях в некоторых вопросах. А также — изучение возможного сотрудничества двух сторон, по большей части это касается ситуаций, где пересекаются интересы двух сторон.

Ранее Блинкен сделал заявление по поводу ядерного оружия РФ.