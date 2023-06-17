Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Вячеслава Гладкова.

Так, по данным Гладкова известно, что за 16 июня в большинстве районов Белгородской области были зафиксированы «прилеты». В основном — это минометные обстрелы, как пишут оккупанты — со стороны Украины.

Известно, что за 16 июня по Белгородскому району было выпущено 18 снарядов из артиллерии, также там сообщают о якобы беспилотнике, который сбросил гранату. В Борисовском районе ситуация достаточно похожая, там было зафиксировано два беспилотника, сбросивших снаряды, а также 29 «прилетов» из гранатометов. В Волоконовском и Краснояружском районах также было зафиксировано большое количество минометных обстрелов, а также обстрелов из артиллерии.

По словам главы Белгородщины ситуация была неспокойной и в двух городских округах — Шебекинском и Грайворонском. Там, украинские военные, якобы регулярно обстреливают территорию.

Примечательно, что по словам самого Вячеслава Гладкова при таком большом количестве обстрелов в Белгородской области отсутствуют пострадавшие и даже нет никаких разрушений.

Ранее мы писали об обстреле Никополя.