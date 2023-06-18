Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Baza«.

Источник сообщает о том, что ночью, 18 июня в Брянской области прозвучало два взрыва на территории подстанции Марицкая, которая находится рядом с населенным пунктов Севск. Телеграм-канал пишет, что атака была совершена двумя беспилотными летательными аппаратами, которые сбросили взрывчатки на переключатель. В результате чего подстанция была повреждена.

«Первый дрон скинул боеприпас около 23 часов вечера. Взрывом был поврежден силовой кабель. Спустя час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа- сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии. В результате атаки город Севск и еще 9 других населенных пунктов остались без света». — сообщает источник

К слову, в ходе этой атаки, как говорят россияне «со стороны Украины» пострадавших или погибших нет. Местные власти официальных комментариев также не давали.

Следует напомнить, ранее мы писали о взрыве БК на Херсонщине.