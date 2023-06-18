Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Reuters«.

Так, с источников становится известно, что Энтони Блинкен стал первым за 5 лет американским дипломатом, который прибыл в Китай с рабочим визитом.

В ходе этого визита американский высокопоставленный чиновник должен встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, а также с главным дипломатом «Поднебесной» Ваном И. Также примечательно, что некоторые источники сообщают о том, что Блинкен может провести переговоры и с главной КНР Си Цзиньпином, но на данный момент все же отсутствует какое-либо официальное подтверждение данной информации.

Всего Блинкен пробудет в китайской столице два дня и в ходе своего визита обсудит с представителями китайских властей ряд важных вопросов, которые касаются дипломатических отношений и мирового порядка.

Отметим, ранее мы писали о целях визита Блинкена.