Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, президент США отметил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является реальной.

Байден отметил, что два года тому назад он заявил, что беспокоится о высыхании реки Колорадо. Тогда все восприняли его, как сумасшедшего. Точно так и сейчас на него посмотрели люди, когда он заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является реальной.

Ранее вероятность применения Путиным ядерного оружия прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.