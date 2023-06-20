Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации прокомментировал позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно «замораживания» войны в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По мнению Лаврова, Альянс «устами» генсека якобы дал понять, что страны НАТО хотят воевать, к чему в России готовы, намекая, что Москва нацелена продолжать так называемую «спецоперацию».

Дипломат добавил, что в РФ «давно поняли» цели Организации Североатлантического договора относительно ситуации вокруг Украины, которые якобы формировались не один год.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков высказался о «замораживании» войны в Украине. Представитель Кремля рассказал, какой сценарий рассматривает Москва.