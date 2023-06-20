Представитель Государственного департамента США напомнил, что пока Америка не объявила о решении отправить Киеву свои истребители, однако Вашингтон поддерживает такие планы стран-союзников.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Military Times.

Браун отметил, что передача современных боевых самолетов для ВСУ из США либо от других государств займет месяцы. В то же время процесс поставок авиации должен быть «целостным», включая обучение летчиков и техников.

Чиновник объяснил, что сначала будет выдана лицензия на обучение пилотов до предоставления разрешения на отправку самолетов. После потребуется определить, как именно будет происходить поставка F-16 в Украину.

Он добавил, что Госдеп работает над оформлением документов для запросов на передачу истребителей от третьих государств, не называя сроки завершения этого процесса.

Ранее о сроках получения западной авиации высказался глава Минобороны Украины Алексей Резников.