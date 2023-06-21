На мероприятии по сбору средств в Кентсфилде лидер американцев рассказал, что думает о Си Цзиньпине, вспомнив о его эмоциях на сбитие шпионского воздушного шара над Америкой в конце зимы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание The Hill.

Политик напомнил, что правитель Поднебесной был расстроен, когда узнал, что шар, наполненный шпионским оборудованием, сбили над Америкой. Байден уверен, что реакция китайского лидера свидетельствует о том, что он не знал, где находится разведывательный аппарат. Политик уточнил, что инцидент стал «большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что случилось».

Президент США объяснил, что шпионский шар сбился с курса и полетел через его страну, о чем не сообщили руководителю Китая. Позже глава КНР смущался и отрицал, что шар летал над Штатами.

Ранее Байден оценил угрозу использования тактического ядерного оружия российским президентом-диктатором.