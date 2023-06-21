О том, что американское оборонное ведомство, вследствие допущения определенной ошибки в своей документации, существенно завысило стоимость вооружений (на 6,2 миллиарда долларов), предоставленных нашей стране на протяжении последних 2-х финансовых лет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное в Associated Press.

По словам Сингх, внимательное изучение этой бухгалтерской ошибки показало — военные структуры США использовали при расчете стоимость замены поставленного со складов Пентагона в Украину вооружения, а не балансовую цену армейского снаряжения. Таким образом, подобный просчет открывает возможность для использования указанных средств на отправку последующих пакетов военной помощи Украине. Отметим, что согласно окончательным расчетам, эти ошибки достигли: 3,6 миллиарда долларов в 2023-м финансовом году, и 2,6 миллиарда долларов — в 2022-м году.

Ранее мы писали о том, что глава Пентагона сделал важное заявление о потерях ВСУ в технике.