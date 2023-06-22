Как информирует «НБН», в Центре национального сопротивления говорится, что спецназ РФ был переброшен к украинской границе, а точнее в Брянскую и Курскую области для борьбы с российскими партизанами.

Отмечается, что в Теткино и Суземку были переброшены порядка пятидесяти спецназовцев.

В свою очередь подполье сообщило, что действие властей России подогревает противостояние между ССО и ГРУ на фоне распределения силового контроля, а также их влияния в приграничных российских областях.

Напомним, ранее мы уже сообщали о рейде в Белгородскую область.