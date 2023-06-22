Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщение Киева о планировании страной-агрессором теракта на ЗАЭС.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Спикер кремлевского диктатора обвинил Зеленского во лжи. По словам представителя Администрации президента РФ, якобы у Москвы были контакты с представителями МАГАТЭ, находящихся на станции, которые «дали очень высокую оценку».

Спикер российского лидера добавил, что Россия продолжает диалог с международным агентством, в частности должны быть контакты гендиректора компании «Росатом» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Напомним, сегодня Зеленский записал видеообращение, сообщив о ситуации с оккупированной ЗАЭС.