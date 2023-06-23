В интервью украинским журналистам польский лидер прокомментировал позицию стран, которые предлагают оставить Киеву за Россией оккупированные украинские территории, информирует «НБН».

По словам главы Польши, если эти государства готовы с легкостью отдавать агрессору земли, тогда пусть отдают ему свои территории, а украинцы взамен получат обратно Донецкую, Луганскую области и Крымский полуостров. Дуда не сомневается, что россияне будут счастливы получить «красивый кусок» какой-нибудь страны, например, на побережье Средиземного моря.

Также в интервью глава Польши заявил о недопустимости победы России в войне против Украины. Политик сравнил государство-террорист с диким зверем, который питается человеческим мясом. По его мнению, это «животное» нужно выследить и застрелить.