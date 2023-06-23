Как информирует «НБН», в ТГ-канале ВС ВСУ говорится, что противник нанес удар по Украине при помощи самолетов стратегической авиации.

На этот раз, как говорится в сообщении, атака врага была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски ракет Россия осуществила приблизительно в полночь с четырех бомбардировщиков Ту-95мс с Каспийского моря.

Отмечается, что все тринадцать крылатых ракет (Х-101/Х-555), выпущенных Россией, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Большая часть ракет была уничтожена в Хмельницкой области.

Также в Воздушных силах ВСУ добавили, что защитники нашей страны ликвидировали разведывательный беспилотник России неустановленного типа.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Запорожской области.