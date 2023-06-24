Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Пригожина.

С его слов становится известно, что уже на данный момент бойцы преступной группировки взяли под контроль военные объекты города Ростов-на-Дону, в том числе и аэродром. Также преступник Пригожин рассказал и о том, что «вагнерам» удалось сбить уже три российских вертолета.

Также ряд телеграм-каналов выставил видео, на котором Пригожин якобы общается с замминистром обороны РФ Евкуровым, а также из замначальника ГУ ГШ Алексеевым.

Пригожин сообщает Евкурову, якобы вагнеровцы сбили третий вертолет и «собьют все, если их будут посылать». Он говорит, что ЧВК приехала в Ростов, чтобы «получить начальника Генштаба и Шойгу».

«Пока их не будет здесь, мы блокируем город Ростов и идем в Москву» — заявил Пригожин.

Напомним, ранее Пригожин высказался\ об ударе по скоплению “вагнеров”.