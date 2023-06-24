Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Минобороны РФ.

В официальном заявлении российского оборонного ведомства говорится о том, что все, что происходит на данный момент в России является авантюрой самого Пригожина, поэтому сами бойцы ЧВК «Вагнер» ни в коем случае не должны брать участие в этом.

Также представители Министерства обороны РФ заявили, что якобы уже некоторые «товарищи» бойцов «Вагнер» осознали свою ошибку и решили вернуться в пункт своей постоянной дислокации.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность». — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Гиркин заявил о начале переворота в России.