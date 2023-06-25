Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ«.

Источник сообщает о том, что на данный момент глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу находится в изоляции под присмотром личной охраны, которая полностью состоит из сотрудников ФСО. Также в источнике отмечают, что в связи с последними событиями охрана Шойгу была значительно усилена.

Помимо этого стоит отметить, что в телеграм-канале также рассказали о том, что следственные органы Российской Федерации, а конкретнее ФСБ и ГВСУ СКР уже приступили к изучению материалов уголовных дел, касательно хищения в Министерстве обороны РФ.

К слову, Евгений Пригожин как раз таки пытался добиться того, чтобы Сергея Шойгу отстранили от выполнения своих обязанностей. Такого же мнения он придерживается и касательно генерала Герасимова.

Отметим, что ранее Данилов рассказал, кто причастен к восстанию.