Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК РФ, Песков заявил журналистам, что уголовное производство против Пригожина будет прекращено, а он поедет в Беларусь.

Однако никаких подробностей о том, что именно Пригожин будет делать в РБ, Дмитрий Песков не рассказал.

Также Песков подчеркнул, что ситуацию с Пригожиным удалось решить без повышения уровня напряженности и потерь.

Кроме того, пресс-секретарь Путина добавил, что часть желающих «вагнеровцев» подписывают контракты с оборонным ведомством России. Но в этом случае речь идет только о тех, кто вчера не участвовал в произошедших событиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате бунта боевиков ЧВК «Вагнер» Путину пришлось бежать с Кремля.