Издание Financial Times пишет о том, что Германия не хочет выполнять план Евросоюза относительно передачи Киеву странами-членами замороженных в ЕС активов Российской Федерации, информирует «НБН».

Представитель МИД ФРГ утверждал, что Москва заплатит за ущерб, который государство-террорист причинило Украине. Чмновник заверил, что Берлин сделает все, чтобы найти и заморозить активы подсанкционных физических и юридических лиц РФ.

При этом представитель дипломатического ведомства отметил, что идея использования средств страны-агрессора для восстановления Украины вызывает «сложные вопросы» финансового и юридического характера.

Источник в комментарии журналистам рассказал, что в ФРГ опасаются прецедента для других государств, в частности Польши, так как Варшава может потребовать возмещения ущерба во время Второй мировой войны от Германии.

В издании добавляют, что чиновники Евросоюза решили не осуществлять полную конфискацию активов РФ и заняты поиском путей, как собрать часть этих средств для украинцев.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц развеял надежды Украины на ускоренную интеграцию в НАТО. Политик рассказал, что можно сделать для страны, учитывая военную ситуацию.