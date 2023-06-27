Спустя почти три дня после окончания «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» Золотов прокомментировал «мятеж» олигарха. Во время выступления глава Росгвардии похвалил работу силовых структур РФ, назвав ее «великолепной».

По словам соратника Путина, «восстание» Пригожина инспирировал Запад, информирует «НБН» со ссылкой на Meduza.

Генерал «объяснил» и быстрое продвижение боевиков ЧВК вглубь страны. В ходе мятежа «вагнеровцы» быстро шли на Москву, поскольку якобы основные силы были сконцентрированы возле столицы.

Золотов отметил, что мятежники не смогли бы захватить город, поскольку силовики пресекли любые провокации, если бы они возникли в ходе «бунта». Он добавил, что у Росгвардии появится тяжелое вооружение и танки, что обсуждалось с президентом.

Отметим, Путин признал, что во время «мятежа» Пригожина Россия была на грани гражданской войны.