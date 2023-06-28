Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, по его словам, целью западных государств является помощь Украинскому государству в обороне от вторжения России. Но никак не смена путинского режима.

Так, в своем заявлении Шольц подчеркнул, что пытать надежду на свержение режима в Российской Федерации во время бунта главаря частной военной кампании «Вагнер» Пригожина было бы совсем глупо, так как нет никаких гарантий относительно того, что такого рода вариант развития событий «был бы лучше».

Ведь войска «Вагнера», как добавил Шольц, являются военным подразделением, действующим весьма агрессивно по территории всего мира. В том числе и в войне РФ против Украины.

Напомним, ранее Шольц сделал заявление о членстве Украины в НАТО.