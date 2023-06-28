Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что целью ракетной атаки армии Путина на Краматорск был гражданский объект, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство РФ «РИА Новости».

Представитель Администрации президента Российской Федерации, комментируя обстрел города, цинично заявил, что «вторая армия мира» якобы не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По словам Пескова, российские захватчики атакуют объекты, «связанные с военной инфраструктурой».

Напомним, что время вечером путинские оккупационные силы атаковали Краматорск. Россияне нанесли удар по кафе, где находилось много людей. В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о количестве жертв.