Пользователи Twitter начали публиковать кадры визита российского президента-агрессора в Дербент. Комментаторы отметили, что внешность Путина существенно изменилась: он не выглядел больным, наоборот подвижным и похудевшим. У правого глаза диктатора был виден синяк, информирует «НБН».

Помимо этого, глава Кремля внезапно перестал «экать» и заикаться, много смеялся, шел в толпу соотечественников и охотно фотографировался с ними. Политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что ранее всех, кто должен контактировать с президентом держали в изоляции две недели, а в Дагестане внезапно россияне «получили доступ к телу».

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что выдало двойника кремлевского диктатора во время визита в Мариуполь и на параде в Москве 9 мая.