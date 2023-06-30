В интервью агентству Reuters бывший глава Соединенных Штатов Америки заявил, что возможно Киеву придется уступить Российской Федерации захваченные украинские территории, чтобы война закончилась, информирует «НБН».

По словам скандального политика, украинцы, которые активно защищают свою землю, «заслужили большой кредит» и могли бы оставить себе большую часть территорий. Трамп считает, что такой сценарий устроит Москву.

Экс-президент Америки добавил, что сейчас нет правильного посредника или участника переговоров Украины и РФ, подчеркнув, что Вашингтон должен «заключить мир» между Киевом и Москвой.

Также Трамп не считает нужным обсуждать обвинение Путина в военных преступлениях, выдвинутых МУС, поскольку эта тема якобы не даст договориться и достичь мира.

Отметим, что отказывается считать главу Кремля военным преступником и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По его словам, арест диктатора «помешает перемирию».