Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Радио Свобода», а также внешнеполитического ведомства Румынии.

Сообщается, что первого июля после приказа Министерства иностранных дел от восьмого июня сократить дипломатическое присутствие РФ в Румынии, Кремль организовал спецрейс. Согласно данным румынских властей, на борту самолета были одиннадцать дипломатов, а также двадцать девять технико-административных сотрудников.

Самолет, согласно данным официальных лиц, вылетел с шестичасовой задержкой.

В румынском МИД ранее сообщали, что на такие действия власти страны пошли для того, чтобы уравнять численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства в Румынии и представителей румынской стороны в России.

Напомним, ранее в Румынии заявили о том, что слова Лукашенко спровоцировали международный скандал.