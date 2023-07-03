Глава оборонного ведомства страны-агрессора впервые прокомментировал попытку армии олигарха Евгения Пригожина устроить военный переворот 24 июня, информирует «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Боевики «Вагнера» беспрепятственно взяли под контроль Ростов и дошли до Московской области, где главарь наемников решил закончить «марш справедливости».

Однако, по словам кремлевского чиновника, «бунт» провалился не из-за отказала «повара Путина» идти на столицу. Шойгу заявил, что «восстание» ЧВК было неудачным, поскольку якобы личный состав ВС РФ остался верным присяге и воинской обязанности.

Министр заверил, что эти события «не повлияли» на действия российских оккупационных сил в Украине, якобы захватчики продолжают наносить эффективное поражение украинским войскам.

Отметим, что после «мятежа» Пригожина выросло количество россиян, которые выступают за мирные переговоры с Украиной, что подтверждают результаты соцопроса «Левада-Центра».