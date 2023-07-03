Британское издание The Times пишет, что российскому лидеру, как авторитарному правителю, важно сохранить лицо в глазах своих сторонников. Путин допустил большую стратегическую ошибку, развязав войну в Украине, ход которой не оправдывает его ожиданий и недавняя попытка госпереворота ЧВК «Вагнер» могут подтолкнуть его к радикальным действиям, информирует «НБН».

В материале отмечается, что оккупанты не могут предъявить общественности какие-то достижения на фронте уже давно, что бьет по имиджу главы Кремля, как счастливого и решительного лидера. Нестабильность его позиции в РФ продемонстрировал «бунт» Пригожина, когда ВС РФ почти не сопротивлялись наемникам олигарха, а граждане приветствовали боевиков с энтузиазмом.

Журналисты напомнили, что Киев ранее неоднократно предупреждал об угрозе теракта на Запорожской АЭС. О надвигающейся катастрофе сигнализирует постепенный вывод захватчиков и персонала со станции.

Издание добавляет, что Путин может взорвать ЗАЄС, чтобы обострить войну в надежде на скорые победы, учитывая, что оккупанты уже уничтожили Каховскую ГЭС.

Напомним, в «Энергоатоме» назвали четыре региона Украины, которые пострадают в случае теракта на Запорожской АЭС.