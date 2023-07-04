Telegram-каналы РФ и пропагандисты сообщили о взрывах в Новой Москве и Московской области. В частности, стало известно о «бавовне» в районе сел Кривошеино, Валуево и Акиньшино.

По данным Telegram-канала Baza, БПЛА атаковал воинскую часть в городе Кубинка, информирует «НБН».

«Взрыв, аж стены задрожали», – рассказывали жители Новой Москвы.

В связи с ударами беспилотников московский аэропорт «Внуково» ввел ограничения по приему и выпуску самолетов, рейсы начали перенаправлять в «Шереметьево» и «Домодедово».

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что якобы средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили все БПЛА. Путинский чиновник заверил, что на местах атак работают экстренные службы, жертв нет.

В то же время в Министерстве обороны РФ сообщили, что Московскую область якобы атаковали 5 дронов, 4 из которых были уничтожены противовоздушной обороной, а 1 беспилотник – упал.

Напомним, что вчера, 3 июля, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по по городу Сумы. В ОВА сообщили о четырех прилетах по центру города, рассказав, в какие объекты попали захватчики.