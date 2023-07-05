Романова не сомневается, что ЧВК «Вагнер» рано или поздно уничтожат вместе с названием, ведь оно у кремлевского диктатора Владимира Путина ассоциируется со страхом, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По мнению оппозиционерки, ликвидировать российский лидер может и командиров армии Пригожина, несмотря на их полезность с военной точки зрения, так как они преданы не лично главе Кремля.

Журналистка напомнила, что еще в 90-х олигарх был официантом, который обслуживал тайные встречи бандитов с представителями мэрии Санкт-Петербурга. «Повар Путина» никогда не входил в ближний круг диктатора, но всегда его обслуживал.

Романова предполагает, что у Пригожина есть папочка, которая оберегает его жизнь и жизни его родных, о чем осведомлен президент-агрессор. Прежде, чем ликвидировать олигарха, Путин должен понять, где тот прячет компромат, который может попасть на суд в Гааге. Лишь в этом случае глава РФ устранит владельца ЧВК.

Ранее российский оппозиционер предположил, что Пригожин может осуществить новое наступление на Москву.