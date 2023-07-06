Во время брифинга спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, где сейчас находится «повар Путина». После провального «марша справедливости» в РФ олигарх должен был отправиться в Беларусь, однако Лукашенко сообщил, что Пригожина на территории его страны нет.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По словам пресс-секретаря президента-агрессора, руководство РФ не следит за перемещениями главаря «вагнеровцев». У Кремля якобы нет возможности и желания делать это.

Отметим, что незаконно избранный глава Беларуси заявил, что в РБ нет Пригожина и его наемников. Лукашенко заверил, что боевики ЧВК находятся в своих постоянных лагерях на территории РФ, куда вернулись с фронта в Украине.