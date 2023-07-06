Во время общения с иностранными журналистами самопровозглашенный глава Беларуси заявил, что в его стране бойцов ЧВК и «повара Путина» нет. По его словам, «вагнеровцы» остаются в своих постоянных лагерях на территории Российской Федерации, куда они вышли из Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

Говоря о размещении боевиков олигарха в РБ, Лукашенко отметил, что он не видит в этом никаких рисков и его не пытаются «напрягать со всех сторон». Диктатор убежден, что наемников ЧВК Минск якобы может мгновенно использовать для обороны страны.

Отметим, что Москва уже нашла замену подразделениям «Вагнера» на фронте. СМИ выяснили, кого РФ отправит в Украину вместо армии Пригожина.