Во время общения с иностранными журналистами, диктатор заявил, что не считает себя посредником между Киевом и Москвой, поскольку Украина, РФ и Беларусь «находятся в одной лодке, на одном корабле», информирует «НБН» со ссылкой на «Белта».

«Это война в нашем доме», — цинично сказал нелегитимный глава Республики Беларусь.

По словам Лукашенко, европейские страны якобы находятся в невыгодном положении и осенью должно что-то измениться, о чем якобы уже заговорили лидеры этих государств.

Один из представителей СМИ спросил, рассчитывает ли незаконно избранный президент РБ на победу России в войне, на что политик дал утвердительный ответ. Кроме того, диктатор абсолютно убежден, что страны смогут договориться за столом переговоров.

Также Лукашенко заявил, что в Беларуси нет олигарха Евгения Пригожина и его наемников.